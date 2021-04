Wolven vermenigvuldigen zich snel in Duitsland. Volgens onderzoekers groeit de wolvenpopulatie jaarlijks met 30 procent en wonen er inmiddels 166 roedels in de Bondsrepubliek. Een roedel wolven is feitelijk een wolvengezinnetje, maar er trekken ook paren en eenlingen door het land. Onderzoekers van een instelling die zich richt op de natuur en het milieu in de Bondsrepubliek, de Senckenberg Gesellschaft, hebben de wolven in kaart gebracht.