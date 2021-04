Bodemonderzoeker Fugro heeft in het eerste kwartaal last gehad van verstoringen van werkzaamheden door de coronapandemie, bijvoorbeeld vanwege quarantainemaatregelen voor bemanningen van schepen. Daarnaast had de onderneming uit Leidschendam flink te kampen met de zwakte in de olie- en gassector omdat bedrijven door de crisis en de daarop scherp dalende energieprijzen de investeringen in onderzoek fors hebben verlaagd.