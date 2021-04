Ruwweg de helft van de Nederlanders zou best een betaalrekening voor digitale euro’s willen openen bij de centrale bank. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Wat mensen dan vooral aanspreekt is dat een centrale bank anders dan een normale bank niet uit is op het maken van winst. Ook vinden ze het belangrijk dat de kans op diefstal en fraude van hun tegoeden tot een minimum wordt beperkt.