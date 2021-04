Twee mannen hebben dinsdagavond op het station in Gouda twee NS-medewerkers mishandeld. Daarbij werd een van hen op het spoor geduwd. De beide medewerkers zijn met hoofdwonden per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie hield de twee verdachten, een 19-jarige man uit Delfzijl en een 20-jarige man uit Den Haag, even later in de omgeving aan.