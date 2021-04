De politie in Berlijn is op grote schaal uitgerukt rond het parlementsgebouw uit vrees voor ongeregeldheden naar aanleiding van een wetswijziging die strengere coronamaatregelen in het vooruitzicht stelt. Tal van demonstraties zijn aangekondigd op verscheidene plaatsen in de stad, maar de politie maakt zich de grootste zorgen in de buurt van het Rijksdaggebouw waar gestemd wordt over het omstreden wetsvoorstel.