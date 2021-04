Staalbedrijven dalen op Japanse beurs door zorgen over herstel

De Japanse staalproducenten stonden woensdag onder druk op de beurs in Tokio. De vrees voor nieuwe lockdowns in de grote Japanse steden en de aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen wereldwijd wakkerden de zorgen aan over het economisch herstel. Ook loopt het Japanse vaccinatieprogramma ver achter bij andere grote landen. Volgens persbureau Reuters heeft het land slechts 1 procent van zijn bevolking ingeënt tegen het coronavirus in vergelijking met minstens 40 procent in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.