Uitkeringsinstantie UWV heeft in 2020 een ongekend jaar achter de rug als gevolg van de coronacrisis en de enorme extra drukte die de pandemie opleverde, met name rond de steunaanvragen onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). „Wat begon als een sprint is inmiddels een marathon geworden”, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps in het jaarverslag van het UWV.