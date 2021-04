Burgemeester Paul Depla en de rest van het Bredase college hadden niet verwacht dat er zoveel ophef zou ontstaan rond het Fieldlab-experiment 538 Oranjedag. „Ik had niet gedacht dat er zo’n bom zou ontploffen. Dat hebben we, achteraf gezien, verkeerd ingeschat”, zei de burgemeester dinsdagavond tijdens een extra raadsdebat waarin hij zich moest verantwoorden over het evenement.