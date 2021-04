Douglas gaat de opgebouwde min-uren van medewerkers kwijtschelden die ze tijdens de gedwongen winkelsluitingen hebben opgebouwd. Daardoor krijgen de werknemers van de parfumerieketen hun vakantie-uren terug en hoeven ze niet later in het jaar gratis over te werken als de winkels weer zijn geopend. Dat meldt vakbond FNV.