Een deel van de ziekenhuizen vraagt het personeel af te zien van vrije dagen in de meivakantie. Met name op de intensivecare- en Covid-afdelingen is de druk zo hoog dat verlof voor artsen en verpleegkundigen er nauwelijks in zit. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Sittard.