Mensen die geboren zijn in 1952 ontvangen vanaf dinsdag een uitnodiging om zich te laten inenten tegen corona, eerder dan gepland. Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen bij de GGD. Eigenlijk zouden mensen in deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in aanmerking.