Honderden passagiers uit Australië zijn maandag gearriveerd op luchthavens in Nieuw-Zeeland nadat de autoriteiten in het land de grenzen hebben heropend. Voor het eerst in meer dan een jaar is quarantainevrij reizen tussen beide landen weer mogelijk. Op tv-beelden waren emotionele beelden te zien van families die op de luchthavens werden herenigd.