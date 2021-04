In het centrum van Rotterdam hebben zaterdagmiddag zo’n vijfhonderd mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de overheid. Volgens de politie is de demonstratie gemoedelijk verlopen. „De politie hoefde niet in te grijpen of mensen aan te houden. Inmiddels zie je dat iedereen weer zijn eigen weg gaat”, aldus een woordvoerder.