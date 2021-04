De Chinese miljardair Jack Ma doet mogelijk zijn belang in betalingsdienstverlener Ant Group van de hand. Het bedrijf zou de mogelijkheden onderzoeken voor Ma om zijn stukken te verkopen en de controle over het bedrijf op te geven, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Een dergelijke stap zou Ant helpen om een geschil met Peking, dat het bedrijf nauwlettend in de gaten houdt, de wereld uit te helpen.