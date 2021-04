Een kettingbotsing heeft ertoe geleid dat de A4, tussen het knooppunt Kethelplein en Delft, zaterdagmiddag enige tijd dicht was. Op de snelweg botsten rond 12.10 uur zeven auto’s op elkaar, in de richting van Den Haag. Rond 13.45 uur meldde Rijkswaterstaat dat de weg weer vrij is.