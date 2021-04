Ondanks dat er uitgebreid is gewaarschuwd dat de GGD’en niet klaar zouden zijn voor een pandemie, is met die informatie niets gedaan. Door een falende GGD kon het coronavirus zich verder verspreiden in Nederland. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek waarvoor volgens de krant ruim honderd bronnen zijn geraadpleegd, onder wie meerdere (ex-)GGD-directeuren.