Brillen- en hoorzorgketen Specsavers hoort vrijdag van de rechter of zijn reclamecampagne met onder meer pianist Wibi Soerjadi consumenten misleidt. Dat laatste vindt branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens, die hierover een rechtszaak begon. Specsavers zou collega-audiciens in de spotjes op televisie en radio ook ten onrechte in een negatief daglicht zetten.