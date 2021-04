In de Gelderse plaats Meddo, in de gemeente Winterswijk, is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken bij een afdak met houten pallets aan de Meddoseweg. Inmiddels is de brand overgeslagen op een schuur waar aardappelen in houten kisten zijn opgeslagen. De brandweer heeft opgeschaald naar „zeer grote brand”.