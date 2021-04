Biden wil conflict met Rusland ‘de-escaleren’

De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag na het afkondigen van sancties tegen Rusland dat voor beide landen het moment daar is om „te de-escaleren”. Eerder op donderdag maakten de VS bekend tien medewerkers van de Russische ambassade in Washington uit te wijzen en tegen meer dan dertig Russen of Russische instellingen sancties af te kondigen. Die acties kwamen wegens Russische pogingen om met hackers de Amerikaanse verkiezingen van 2020 te beïnvloeden.