In Denemarken zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een salmonellavergiftiging. Ook zijn 33 mensen in het land ziek geworden door de bacterie, meldt de Deense gezondheidsautoriteit die van een grote uitbraak spreekt. In totaal zijn negentien mensen opgenomen in het ziekenhuis. De bron van de besmettingen is mogelijk een laxeermiddel.