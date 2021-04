Amazon-topman Jeff Bezos wil dat zijn bedrijf meer oog krijgt voor het welzijn van zijn werknemers. Dat schrijft de miljardair, die deze zomer een stap terugdoet en de dagelijks leiding van de webwinkel overdraagt, in zijn laatste brief aan de aandeelhouders. Amazon krijgt veel kritiek op de arbeidsomstandigheden van de mensen die in de distributiecentra van het bedrijf werken en die pakketten bezorgen.