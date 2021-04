Euregio’s willen vergoeding van testkosten voor grenswerkers

De Nederlandse en de Duitse overheid moeten samen de kosten van de verplichte coronatesten voor grenspendelaars met Duitsland vergoeden. Daarvoor pleiten de vijf Euregio-samenwerkingsverbanden aan de Nederlands-Duitse grens. De grensgemeenten in de Gelderse Achterhoek hebben dit vorige week al met hun Duitse buren geregeld. Volgens de Euregio’s kunnen de kosten van de sinds kort in Duitsland verplichte test oplopen tot 1200 euro per persoon per maand.