De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, is in Afghanistan aangekomen voor gesprekken over de terugtrekking van de troepen. Hij legt de Afghaanse regering de plannen voor om vanaf mei tot 11 september alle Amerikaanse militairen terug te trekken. Ook strijdkrachten van buitenlandse partners bij het militaire ingrijpen in het land zullen vertrekken.