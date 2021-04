De reguliere zorg is afgelopen week nog verder afgeschaald. Dat komt doordat er steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen liggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de zogeheten kritiek planbare zorg minder vaak beschikbaar. Dit zijn ingrepen die binnen zes weken moeten gebeuren. Vorige week kon 79 procent van de ziekenhuizen zulke behandelingen op tijd leveren, nu is dat 69 procent.