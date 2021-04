De voltallige oppositie in de gemeenteraad van het Limburgse Eijsden-Margraten wil opheldering over de rol van burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) in de affaire rond de in opspraak geraakte Limburgse partijgenoot Herman Vrehen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA en een lokale partij willen de rol van Akkermans bespreken tijdens de raadsvergadering van 20 april.