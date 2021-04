‘Bijna kwart Britse coronadoden niet direct aan virus bezweken’

Bijna een kwart van de Britten die officieel zijn geregistreerd als coronadoden, zijn volgens het Britse Bureau voor de Nationale Statistiek (ONS) eigenlijk niet aan Covid-19 overleden. In een nieuwe aanvulling van het ONS staat volgens Britse media dat het in 23 procent van de sterfgevallen gaat om mensen die weliswaar besmet waren met het coronavirus, maar niet als direct gevolg daarvan overleden. Als eerste doodsoorzaak staat er dan een andere aandoening aangegeven, maar ze staan wel in de lijst coronadoden, berichtten The Daily Mail en de Telegraph.