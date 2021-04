De 32-jarige tbs’er Floris van der B. is woensdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een poging tot doodslag op een medewerkster van de Oostvaarderskliniek in Almere. Met een mes stak Van der B. in op de sociotherapeut van de tbs-kliniek waarin hij zat, na een veroordeling voor het in bezit hebben van wapens en munitie.