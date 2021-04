De gemeente Amsterdam gaat geld steken in de ontwikkeling van synthetische kerosine, dat is duurzame vliegtuigbrandstof. Met een subsidie van 250.000 euro wordt Amsterdam een van de partners in het bedrijf Synkero, dat de groene kerosine gaat produceren in een nieuwe fabriek in het havengebied. Vanuit dat gebied loopt al een kerosinepijplijn naar Schiphol.