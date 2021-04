Meer dan zestig arrestaties bij rellen bij Minneapolis

Meer dan zestig mensen zijn opgepakt tijdens rellen in Brooklyn Center aan de noordkant van de Amerikaanse stad Minneapolis. Volgens de politie maakten velen zich schuldig aan vernielingen en relschoppen en werden coronamaatregelen niet nageleefd. Het is voor de derde achtereenvolgende avond dat er ongeregeldheden zijn in de gemeente waar zondagmiddag een zwarte jongeman, Daunte Wright, werd doodgeschoten toen hij zich hevig tegen zijn aanhouding verzette.