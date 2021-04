De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken toenadering in hun conflict over handelsafspraken voor Noord-Ierland, waar al meer dan een week rellen zijn uit onder meer onvrede over de gevolgen van de brexit. Eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse brexittopman David Frost spreken elkaar donderdag volgens EU-bronnen. Ingewijden laten weten dat het nog te vroeg is voor een doorbraak.