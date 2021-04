Jongeren lachen erom, senioren schuiven het als gespreksonderwerp voor zich uit. Pensioen is iets voor later. Sommigen oudere werknemers gaan fluitend richting hun functioneel ontslag, maar voor velen vallen de laatste jaren zwaar. Digitalisering, veranderingen, werkdruk en gezondheidsklachten eisen hun tol. „Ik voel me soms eenzaam op mijn afdeling.”