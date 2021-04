‘Misstanden vreemdelingenrecht doen denken aan toeslagenaffaire’

Misstanden in het huidige vreemdelingenrecht zijn vergelijkbaar met de toeslagenaffaire en leiden tot groot menselijk leed bij migranten. Dat stellen wetenschappers van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) en Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) in een onderzoeksrapport ‘Ongehoord; Onrecht in het Vreemdelingenrecht’.