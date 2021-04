De eerste 79.200 vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden bestemd voor Nederland arriveren maandag bij het bedrijf Movianto in Oss. Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt toegediend, maar zaterdag heeft het kabinet besloten dat 35.000 doses naar de ziekenhuizen gaan. Het moet voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.