Zeventig rode schoenen stonden zaterdag om 12.00 uur op de Dam in Amsterdam. Daarmee wilde initiatiefnemer Yesim Candan „aandacht vragen voor de zeventig vrouwen die sinds januari dit jaar in Turkije zijn vermoord door huiselijk geweld, vaak voor de ogen van hun kinderen”. De schrijfster en columniste wil met haar demonstratie vanuit Nederland „een stem laten horen om vrouwen in Turkije te ondersteunen”.