De volgende groep is aan de beurt voor een coronavaccinatie. Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen vanaf zaterdag alvast online een prikafspraak inplannen. Zij krijgen binnenkort een brief met de uitnodiging thuis. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van Pfizer en BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig vaccinatielocaties van de GGD’en.