VVD-leider Mark Rutte heeft een „indringend” gesprek gehad met informateur Herman Tjeenk Willink over hoe vertrouwen in de formatie en in de politiek hersteld moet worden. Maar wat er precies is besproken, wil Rutte niet zeggen. „Ik wil de informateur niet voor de voeten lopen. Ik geloof niet dat ik het proces bevorder door daar iets over te zeggen.”