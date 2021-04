Webwinkelbedrijf Amazon hoeft geen vakbond te accepteren in zijn distributiecentrum in Bessemer in de Amerikaanse staat Alabama. Ruim meer dan de helft van de werknemers heeft tegen lidmaatschap van de vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) gestemd. In de Verenigde Staten is invloed van een vakbond niet afhankelijk van of er enkele medewerkers lid zijn, maar wordt dit per bedrijf of vestiging geregeld.