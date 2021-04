‘Vergoeding Artis-directeur jaar boven toegestaan maximum’

Artis-directeur Rembrandt Sutorius kreeg alleen in 2019 een vergoeding die boven de Wet Normering Topinkomens ligt. Medewerkers van bedrijven die subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam moeten zich aan die wet houden. De hoogte van zijn zogenoemde jaarbezoldiging in dat jaar, 204.001 euro, had te maken met een verplichte fiscale bijtelling in verband met het gebruik van de dienstwoning waar geen rekening mee was gehouden. De voorzitter van de raad van toezicht laat dat vrijdag weten. De Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad had eerder vragen aan het stadsbestuur gesteld over de vergoeding.