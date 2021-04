Het demissionaire kabinet steekt dit jaar nog eens 72 miljoen euro in schuldverlichting en coronabestrijding in ontwikkelingslanden. Van het bedrag is 52 miljoen euro bestemd voor de bestrijding van het coronavirus, waarvan 40 miljoen euro bestemd is voor de aanschaf van vaccins en 12 miljoen om die vaccins te verspreiden en toe te dienen.