Het demissionaire kabinet haalt 2,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds voor ov-projecten in de Randstad. Er gaat 1,5 miljard euro naar het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofdorp. De overige 1 miljard euro is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft. In beide gevallen is dat de helft van de geschatte investeringssom.