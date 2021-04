Tegen de 48-jarige Hala E. uit Luton (Engeland) is vrijdag een gevangenisstraf van achttien jaar geëist voor de moord op oud-militair Marcel Hoogerbrugge. Het 49-jarige slachtoffer werd in december 2017 in zijn bovenwoning in het Drentse Hoogeveen vergiftigd met medicijnen en daarna doodgeslagen. Volgens de officier van justitie heeft E. de moord dagenlang voorbereid.