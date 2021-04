Het Amerikaanse datacenterbedrijf Equinix heeft een van zijn datacentra in Amsterdam uitgebreid. De investering van 63 miljoen euro zorgde voor meer capaciteit, die hoognodig is nu we door corona vanuit huis werken en meer snelle en veilige verbindingen nodig hebben. Het nieuwe datacentrum is ook schoner. Zo kan de restwarmte gebruikt worden voor de verwarming van woningen in Amsterdam Zuidoost.