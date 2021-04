Noorse premier krijgt hoge boete wegens overtreden coronaregels

De Noorse premier Erna Solberg heeft een boete van omgerekend bijna 2000 euro gekregen wegens het overtreden van haar eigen coronaregels. Volgens de politie worden er zelden boetes wegens het niet afstand houden of iets te grote samenscholingen uitgeschreven, maar Solberg heeft als premier de regelgeving bepleit en is verantwoordelijk voor de invoering ervan. Daarom is de boete ook zo hoog uitgevallen. „Voor de wet is iedereen gelijk, maar niet iedereen is gelijk voor de wet”, aldus een politiewoordvoerder.