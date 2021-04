Compleet verzorgde fietsvakanties.

Tijdens een geheel verzorgde fietsvakantie het Friese Gaasterland ontdekken op de ‘weien’ en ‘paeden’. Dat was wat de eigenaren van camping ‘De Verborgen Hoek’ in Harich voor ogen hadden toen ze in 2016 de eerste fietsvakantie organiseerden. Inmiddels krijgen de fietsvakanties meer bekendheid dankzij enthousiaste gasten. Het echtpaar Van de Kamp uit Scherpenzeel zijn deelnemers van het eerste uur en gingen dit jaar voor de derde keer mee.