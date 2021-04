Trombosestichting bepleit vrije keuze over vaccin AstraZeneca

Waarom geef je mensen niet gewoon een vrije keus: wel of geen vaccinatie met AstraZeneca. Stans van Egmond, directeur Trombosestichting Nederland pleit ervoor vaccinatie met AstraZeneca vrij te geven voor mensen die het wel willen. „En mensen die superongerust zijn moeten ook kunnen zeggen: ik wil het niet. Dat geeft mensen toch ook meer controle en dus rust”, zegt ze nadat was besloten in ons land mensen onder de 60 jaar voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca.