Archeologen hebben in Egypte een stad met drie paleizen uit de tijd van de farao’s blootgelegd. De stad lag eeuwen ongezien onder het zand in de buurt van Luxor, niet ver van de beroemde Vallei der Koningen. Het zou gaan om de grootste stad van het oude Egypte. Het was een voormalig regeringscentrum. Veel gebouwen en voorwerpen hebben de tand des tijds relatief goed doorstaan.