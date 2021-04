Het bergingsteam van Boskalis nadert met het stuurloos geraakt Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Ålesund. „Ergens het komende half uur tot een uur komen we daar langszij”, zegt een woordvoerder donderdagmiddag. „We zitten op rustig water in de luwte, het gevaar is geweken.”