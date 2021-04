De organisatie van de Floriade in Almere denkt 22 miljoen euro nodig te hebben voor de inrichting van het expositieterrein. Deze inrichting was begroot op 7 miljoen euro. De gemeente Almere zou dus 15 miljoen euro extra moeten bijleggen. De totale begroting voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 is in de afgelopen jaren al met tientallen miljoenen overschreden.