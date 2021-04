Een flink aantal EU-landen is ongelukkig met de omgang van de Europese toezichthouder EMA met een mogelijke gevaarlijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet duidelijker maken welke groepen meer risico lopen, om de keuze te vergemakkelijken of de voordelen van het vaccin daartegen opwegen, vinden critici onder meer. „Er is best wel wat ergernis”, zegt een bron.