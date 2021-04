De coronacrisis lijkt nog altijd geen vat te krijgen op de huizenmarkt. De prijzen van woningen in de eurozone zijn in het laatste kwartaal van 2020 met 5,4 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds het najaar van 2006, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.